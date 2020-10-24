Bilim Kurulu üyesinden 6 maddede İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından İstanbul ve birçok ilde bulaş zincirinin çok arttığını belirtti. “Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız” diyen Özlü, vatandaşlara 6 uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın toplam vakaların yüzde 40’ının İstanbul’da olduğunu açıklamasının ardından Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“BUNLAR BİREYSEL TERCİH DEĞİL YURTTAŞLIK GÖREVİDİR”

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Prof. Dr. Özlü, şunları belirtti:

* İstanbul’da ve birçok ilimizde bulaş zinciri çok arttı. Çevremizdeki herhangi bir kişi virüsü saçıyor olabilir. Herkes çevresinde hastalığa yakalanmış kişileri bulabiliyor. Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız. Şu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi korur.

* 1) Zorunlu olmadıkça evden çıkma, hane halkı dışında kimseyi eve alma. 2) Herkesle, her zaman, her koşulda mesafeni koru. 3) Sosyal alanlarda maskeni tak. 4) Elini temiz tut. 5) Kalabalıklardan ve kapalı alanlardan uzak dur. 6) Hane halkı dışındakilerle birlikte yeme, içme.

* Bu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi hayatta tutar. Yasaklarla sosyal hayatı durdurmak zorunda kalmamızı engeller. Sağlık sistemimizin kaldıramayacağı bir yükle karşılaşmasını önler. Bunlar bireysel tercih değil; “yurttaşlık görevi”dir.