Bilim Kurulu üyesinden ‘sosyal mesafe’ uyarısı!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından corona virüsü salgınına karşı uyarılarda bulundu.

Sokağa çıkma yasağının bittiği dakikalarda paylaşım yapan Özlü, “Salgın bitmedi devam ediyor” dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü’nün uyarıları şu şekilde:

* Sokağa çıkma kısıtlaması şu dakikalarda bitiyor.

* Ama virüs bugün 1670 yurttaşımıza bulaştı ve 61 yurttaşımızı öldürdü.

* Salgın bitmedi devam ediyor.

* Eğer pazartesi sabah her şey normale dönmüş gibi sokaklarda, pazar yerlerinde ve marketlerde kalabalıklaşma olur ve sosyal mesafeyi korumazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı bir hafta 10 gün sonra görebiliriz.

* Tedbirlere uyarsak normal hayata dönüşümüz daha kısa zamanda olacaktır.

* Acele edersek, geç kalırız; daha uzun süre evlerimizde kalırız.

* Biraz daha sabredelim. Tedbirleri gevşetmeyelim.

* 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki yurttaşlarımızın bir an önce dışarı çıkabilmeleri için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor.

* Onlar evden çıkmayarak bize yardımcı oluyorlar.

* Biz de sosyal mesafeyi koruyarak onların zahmetlerini boşa çıkarmayalım.