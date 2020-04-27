Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran paylaşım

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 26 Nisan’da açıklanan corona virüsü verilerinin ardından “Yaza Covid-19’suz girme umudumuz artıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü şunları söyledi:

* Mor salkımlar açtı. Yaza Covid-19’suz girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayılarımız, test pozitiflik oranlarımız azalıyor. İyileşen hasta sayılarımız artıyor. Havuz boşalıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 47 gün geçti. Dün 99 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 2805’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 889 bin 742, toplam vaka sayısını 110 bin 130 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1776, entübe hasta sayısı 883, iyileşen vaka sayısı ise 29 bin 140 oldu.