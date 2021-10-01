Bilimsel araştırma: Covid-19 aşısı ve grip aynı anda yapılabilir

Sonbaharın gelmesiyle birlikte doktorlar grip aşısı olunmasını tavsiye ederken yapılan bir araştırma grip aşısıyla Covid-19 aşısının aynı anda yapılmasının sonuçlarını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

Pfizer/BioNTech ile grip aşısını aynı anda olmanın etkilerini inceleyen bilim insanları araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

Klinik test sonuçlarının paylaşıldığı açıklamada grip aşısı ile Pfizer/BioNTech aşısını aynı zamanda olmanın hafif ve az yan etkisi olduğu belirtildi. ComFluCov isimli araştırma grubunun yaptığı incelemelerde bazı vakaların diğerlerine göre daha fazla yan etki ve semptom hissettiği de aktarıldı.

Bilim insanları en çok görülen yan etkinin aşının olduğu bölgede geçici bir ağrı, halsizlik, baş ağrısı ve kas ağrısı olduğunu duyurdu. Gönüllülerin kan değerlerini inceleyen uzmanlar, iki farklı aşıyı aynı anda olmanın bağışıklık sistemine herhangi bir olumsuz sonucu olmadığının da altını çizdi.

Araştırmayı yürüten İngiltere’deki Bristol Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Dr. Rajeka Lazarus bu sonuçları, “pozitif bir adım” olarak değerlendirdi.

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