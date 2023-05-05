Bilirkişi, TÜGVA planını kamu yararına uygun bulmadı

Eyüpsultan’da eski mezarlık alanına yapılan ve İBB’nin gençlik merkezi yapmak üzere milyonlarca lira harcadığı 2 dönümlük arazi, yıllar içinde TÜGVA’nın genel merkezi haline geldi. Arazi de satış yoluyla İBB’den TÜGVA’nın mülkiyetine geçti.

Arazinin imarını, vakıf binasına uygun hale getirmek için AKP döneminde başlayan planlama süreci ise 2020 yılında tamamlandı. İBB Meclisi 2020 yılının ekim ayı oturumlarında; TÜGVA Genel Merkezi’nin bulunduğu parselin “sosyal kültürel tesis” alanı olan fonksiyonu, oy çokluğu ile “özel sosyal kültürel tesis” alanı ilan edildi.

Meclis kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi. Kasım ayı oturumlarında da AKP ve MHP grubu vetoya direnerek plan değişikliğini onayladı.

“KAMU KULLANIMININ DIŞINA ÇIKARILDI”

Kararın onaylanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtı.

Dava dilekçesinde kamuya hizmet üzere 2016 tarihli imar planı değişikliği ile arazinin “sosyal kültürel tesis alanına” alındığı belirtildi. Süreç içinde gerek mülkiyet durumundaki değişim gerekse plan durumundaki değişim ile kamu kullanımının dışına çıkarıldığı kaydedildi.

BİLİRKİŞİ: HASSAS OLARAK KORUNMALI

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin baktığı davada bilirkişi raporu çıktı.4 Nisan 2023 tarihli raporda, parselin, 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “merkezi iş alanı ve bütünleşme bölgesi” ile “kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı” fonksiyonuna sahip olduğu ve bu alanlarda “özel sosyal tesis alanı” fonksiyonunun yer alamayacağı vurgulandı.

Bu bakımdan üst ölçekli plan hükümleri ile uyumlu olmadığı kanaatine varıldı. Alanın İstanbul Karasurları komşuluğunda, yeşil alan ve mezarlık alanlarının içerisinde yer aldığı, hassas olarak korunması gerektiği de vurgulandı.

Bu alanda inşai faaliyet getiren fonksiyonların önerilmemesi gerektiği belirtildi. Raporda, dava konusu plan değişikliğinin üst ölçekli plan kararlarına, planlama tekniklerine, şehircilik esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı.

İBB ARAZİSİNİ OTOPARK OLARAK KULLANIYOR

TÜGVA Genel Merkezi, 2019 yılından beri de bitişiğindeki yaklaşık 1000 metrekarelik İBB arazisini işgal edip otopark olarak kullanıyordu. İBB’nin arazisini geri almak için başlattığı girişimler sonuçsuz kalınca konu mahkemeye yansımıştı. Mahkeme, İBB’yi haklı bulmuş, TÜGVA’nın fuzuli işgalci olduğu belirlenmişti.

MEZARLIK ALANIYDI VAKIF GENEL MERKEZİ OLDU

TÜGVA’nın genel merkeziyle ilgili alınan plan değişikliği ve tahsis kararları İBB Meclisi oturumlarında hep tartışmaya neden oldu. Plan değişikliğinin yapıldığı oturumlarda dönemin CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, karara tepki göstererek arazinin hikayesini şöyle anlatmıştı:

* 1990’lı yıllarda bir vatandaşa ait şahıs mülkiyetinde bir yer. 2010 yılındaki planlarda burası ‘kamulaştırma, yol ve mezarlık’ alınandaydı. Kamulaştırma alanında olması nedeniyle 6 Ocak 2014 tarihinde park yapılmak amacıyla İBB tarafından kamulaştırılarak alınıyor.

* 15 Ocak 2016 tarihinde imar planı yapılıyor ve ‘sosyal kültürel tesis alanı’ oluyor. İBB burayı 2017’de belediye iştirakimiz KİPTAŞ’a 35 daire karşılığında veriyor. KİPTAŞ, aynı yıl ihale ile arsayı satışa çıkarıyor. 29 milyon 990 bin liraya bahsettiğimiz vakfa veriliyor.

* O sırada arsada İBB’nin yapımını başladığı Eyüp Gençlik Merkezi inşaatı sürüyor. Yaklaşık 10 milyonluk harcama yapılıyor. İhale sonrası inşaat durduruluyor. Vakfın satın almasından sonra da genel merkezin açılışı Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor.

* Başkanımızın veto etmekteki amacı meclis kararındaki yanlıştır. Bu yanlış bir vebaldir. Yanlış yapanların üzerine kalır. Burada gençlik merkezi inşaatından İstanbul’daki bütün gençlerin yararlanabileceği bir proje vardı. Ama onun yerine bir vakfa verildi. Tam olarak ayrıcalıklı ve özel bir imar planı değişikliği ve satış söz konusu. Bu alanda yapılan bütün işlemler yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir iş olmuş mu gerçekten herkesin düşünmesini istiyorum.