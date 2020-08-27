Bilişim 500’de Teknosa’ya 2 ödül birden

İSTANBUL (AA) – Teknosa, Türkiye’de bilişim alanında yapılan kapsamlı araştırmalardan biri olan ve bu yıl 21’inci kez düzenlenen Bilişim 500 araştırmasının sonucunda Donanım ile Görüntü ve Ses Sistemleri kategorilerinde birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'nın açıklamasına göre, firma BThaber tarafından 21’inci kez düzenlenen Bilişim 500 araştırması sonucunda 2 ödüle birden layık görüldü.

Türkiye’nin gelişimine önemli katkılar sağlayan bilişim sektörünün ilk 500 şirketinin belirlendiği araştırmanın sonuçları dijital ortamda gerçekleşen ödül tören ile açıklandı. "Yeni Neslin Teknosa"sı mottosuyla dijitalleşme altyapısına yapılan yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm çalışmalarıyla sektördeki öncülüğünü sürdüren Teknosa, Türkiye bilişim sektörünün gelişimi ile ilgili birçok veriyi içeren, araştırmanın sonucunda hem "Yılın Donanım Kategori Birincisi" hem de "Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori Birincisi" olarak 2 ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa adına ödülü alan Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran, şunları kaydetti:

"Teknolojiye yön veren kurumları, şirketleri bir araya getiren bu önemli organizasyonda olmak ve ödül almak çok değerli. 20 yıl önce Türkiye’ye teknoloji market zinciri kavramını kazandıran marka olduk. Bugün ise yaptığımız dijitalleşme ve çoklu kanal yatırımlarımızla yeni nesil teknoloji perakendeciliğinde liderliğimizi pekiştiriyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte teknolojiye erişimin Türkiye’de eğitim, ekonomi ve sosyal hayatı ayakta tuttuğunu gördük. Dijital dönüşümün her alanda daha da hız kazanacağı bir döneme girdik. Sektörün, herkesin katkısı ve iş birliğiyle değişimi yöneterek yeni sahalarda da büyüyeceğine inanıyorum."