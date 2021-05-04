Bill Gates boşanma avukatı olarak milyarder arkadaşını tuttu

Microsoft’un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, ortak bildiri ile boşanacaklarını açıkladı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Bill Gates, 27 yıllık evliliği sona erdirme kararı aldıklarını duyurdu. Bill & Melinda Gates Vakfının kurucuları olarak vakfı idare etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Bill Gates, eşi Melinda Gates’ten boşanmak için yakın arkadaşı olan 97 yaşındaki milyarder avukat Charlie T Munger’ı tuttu. Munger, aynı zamanda Gates’in milyarder arkadaşı olan Warren Buffett tarafından yönetilen Berkshire Hathaway Holding’te başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.