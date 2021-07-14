Bill Gates: Evliliğim benim yüzümden battı

Microsoft’un kurucusu, ABD’li milyarder Bill Gates ile 27 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Melinda Gates, 3 Mayıs’ta ayrıldıklarını açıkladı. Boşanma sürecindeki eski çiftten Bill Gates (65) geçen hafta ABD’nin Idaho eyaletindeki Sun Valley’de (Güneş Vadisi) Allen&Co tarafından düzenlenen milyarderler için yaz kampına katıldı.

Kampta basına kapalı gerçekleşen panelin soru – cevap bölümünde, Bill Gates’in boşanma sürecine değindiği ve Melinda Gates ile ayrılmalarının nedeninin kendi suçu olduğunu söyledi.

NTV’nin haberine göre, panelde yer alan bir katılımcı, “Bill Gates evliliğiyle ilgili her şeyi batırdığını itiraf etti. Boşanma olayında temel hatanın da kendisinden kaynaklandığını itiraf etti” dedi.

Bu açıklaması sırasında duygusallaşan Bill Gates’in gözlerinin dolduğunu belirten katılımcı, “Ancak Gates boşanmasının nedeni olarak evlilik dışı herhangi bir ilişkiyi ima etmedi” diye konuştu.

Öte yandan Gates çiftinin boşanmasında en çok 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacakları merak ediliyor. Ayrılığın açıklanmasıyla Bill Gates’in evlilik dışı ilişkileri de gündeme gelmişti.