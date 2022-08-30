Bill Gates’in yatı Bodrum’a geldi, meraklılar görmek için koya akın etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üst üste tatile gelen ünlü milyarder Bill Gates’in tatil yaptığı Lana isimli 106 metrelik ultra lüks yatın Bodrum’a gelmesi olay oldu. Bill Gates’in kızı ve ailesi ile birlikte tatil yaptığını duyanlar, tekne, motor yat ve jet skilerle yatın bulunduğu ancak karadan ulaşımın olmadığı Akvaryum koyuna gitti ünlü milyarderi görmeye çalıştı. Bol bol hatıra fotoğrafı çekti. O anları SÖZCÜ kameraları görüntüledi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesi ile Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde geçtiğimiz yıl Lana isimli 106 metrelik ve 200 milyon Euroluk ultra lüks yat ile tatil yapan Microsoft’un kurucusu ünlü milyarder Bill Gates’in Bodrum’a geldiğini duyanlar Akvaryum koyuna akın etti.

TUR TEKNELERİ ROTALARINI DEĞİŞTİRDİ

Bill Gates, kızı ve yakınlarının yatta tatil yaptığının duyulması üzerine Bodrum’a 4 mil uzaklıktaki ancak karadan ulaşımın olmadığı Akvaryum Koyu’na demirleyen Lana isimli lüks yatı ve Bill Gates’i görmek isteyenler yerli ve yabancı turistler koya akın etti.

Bazı tur tekneleri günübirlik rotalarını değiştirip koya demirleyen Lana isimli yatın 50 metre kadar yakınına demirleyin ünlü milyarder ve ailesini görmeye çalıştı. Bazı tatilciler ise zodiak bot ve jet kilerle yata yanaşıp ünlü milyarderin tatilini görüntülemeye çalıştı.

6 BOT KORUMA YAPTI, GÜZELLER HAYRAN BIRAKTI

Akvaryum koyunda sahilden sadece 300 metre açığa demirleyen yatın üzerinde güneşlenen 4 kadın görenleri hayran bıraktı. Bu arada Lana isimli yatın etrafından sürekli dolaşan 6 botdaki görevlilerin koruma yapması dikkat çekti.

Haftalık kirası 1 milyon 800 bin dolar olan yatta bulunan ve aralarında Bil Gates’in kızı Jennifer Gates’in de aralarında bulunduğu iddia edilen kadınlar bota binerek cennet koyları dolaştı kaplıcası ile ünlü Kara Ada’yı ziyaret etti.

Yatta Bill Gates’in olup olmadığı öğrenilemedi. Yata olan ilgi ise Bodrum’da günün konusu oldu. Yaklaşık 70 tur teknesinin rotasını değiştirip lüks yata yaklaşması SÖZCÜ kameraları tarafından görüntülendi.

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