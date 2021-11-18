Bill Gates’ten Covid-19 ölümleri ile ilgili çarpıcı iddia

Microsoft’un kurucusu olan ve son dönemde hayır işlerine ağırlık veren Bill Gates, corona virüsüne bağlı sebeplerle meydana gelen ölümlerle ilgili çok net bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Singapur’da düzenlenen Bloomberg New Economy Forum isimli paneline katılan Bill Gates, corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Melinda&Bill Gates Vakfı’nın da kurucusu olan milyarder iş insanı, corona virüsüne bağlı ölümlerin 2022’nin ortasında çok düşük seviyelere gerileyeceğini söyledi. Gates, “Gelecek yılın ortasında tehlikeli varyantların ortaya çıkacağını sanmıyorum. Covid-19 ölüm ve enfeksiyon oranlarının mevsimsel grip seviyesine 2022’nin ortasında ulaşacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.

Hem hastalık yoluyla hem de aşı yoluyla bağışıklık sağlanmasının yanı sıra ilaçların da geliştirildiğini hatırlatan Gates, “Ölüm ve hastalık oranının çok düşeceğini tahmin ediyorum” yorumunu yaptı. Tedarik sürecinin çözülmesinden sonra aşı ve ilaçların dağıtımı üzerine de düşünülmesi gerektiğini aktaran Gates, “Aşılar çok iyi haber ve tedarik süreci de büyük ölçüde gelecek yılın ortasına gelene kadar çözülecek. Dolayısıyla bundan sonra lojistik ve talep sorunlarını düşünmek gerekecek” dedi.

Gates, aşıya talebin nasıl olacağının ise henüz bilinmediğini aktarırken, “Dünya gelecekte yeni salgın tehditlerinin önüne geçmek için gribi de ortadan kaldırmalı” ifadesini kullandı.

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