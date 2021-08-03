Bill ve Melinda Gates resmen boşandı: Serveti eşit olarak paylaştılar

Son yılların en pahalı boşanma davalarından biri sonuçlandı. ABD’li milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates yollarını resmi olarak ayırdı. Çiftin 130 milyar dolarlık serveti eşit olarak paylaştığı belirtiliyor. Melinda Gates, soyadını kullanmaya da devam edecek.

SOZCU.COM.TR

ABD’li teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates’in boşanma kararı alması uluslararası basının gündemine bomba gibi düşmüştü.

Gates çiftinin boşanma süreci sonuçlandı. Mayıs ayında mahkemeye başvuran çift, 27 yıllık evliliklerini resmen sonlandırdı. Bill ve Melinda Gates’in 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacağı uzun süre tartışılırken, çiftin bu konuda bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

SOYADINI KULLANACAK



Mal paylaşımının detayları paylaşılmazken, ABD basını Bill ve Melinda Gates’in 65’er milyar dolarla eşit pay aldığını öne sürdü. Melinda’nın boşanmaya rağmen Gates soyadını kullanmaya devam edeceği, çiftin beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates vakfında da çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

‘SORUMLULUĞU ÜZERİNE ALDI’



Boşanma sürecinde eşini aldattığı iddia edilen Bill Gates, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte evliliklerinin bitişiyle ilgili konuşmuştu. Allen & Co’nun ‘milyarderler için yaz kampı’ etkinliğine katılan bir kaynak Gates’in sorumluluğu üzerine aldığını ifade ederek, “Her şeyi berbat ettiğini itiraf etti. Boşanmanın kendi hatası olduğuna gönderme yaptı. Biraz duygusal görünüyordu. Neredeyse ağlamanın eşiğine geldi” dedi.

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