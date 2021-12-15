Billie Eilish’ten porno itirafı: “11 yaşında izlemeye başladım, cinsel hayatımı mahvetti”

Billie Eilish, pornonun bir rezalet olduğunu düşünüyor ve 11 yaşındayken izlemeye başladığı için bugün hâlâ kabuslar gördüğünü, uzun süreli olumsuz zihinsel etkileriyle yaşadığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

Son yıllarda Grammy’e damga vuran Billie Eilish verdiği yeni bir röportajda samimi itiraflarda bulundu. 19 yaşındaki şarkıcı, erken yaşta izlemeye başladığı ve şiddet içeren pornolarla ilgili çok olumsuz deneyimler yaşadığını açıkladı.

Howard Stern Show’da şunları söyledi: “Sanırım beynimi gerçekten mahvetti ve bu kadar çok pornoya maruz kaldığım için inanılmaz derecede harap hissediyorum. Pornonun bir rezalet olduğunu düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse, çok porno izlerdim. 11 yaşımdayken porno izlemeye başladım.”

Ayrıca porno izlemenin kendi cinsel deneyimlerinde sorunlar yaşamasına neden olduğuna da inanıyor: “Biliyorsun, ilk birkaç kez seks yaptım, iyi olmayan şeylere hayır demiyordum. Çünkü çekici olmam gerektiğini düşünüyordum.”

Ünlü olmasıyla birlikte sevgili bulma konusunda da sıkıntılar yaşadığını anlatan genç şarkıcı, “İnsanların ya senden korkuyor ya da seninle aynı dünyadan olmadığını düşünüyor” diyor. Geçen yıl hayatının geri kalanında bekâr kalacağını düşündüğünü itiraf ederken, bu düşünceyi oldukça hızlı bir şekilde aştığını söylüyor.

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