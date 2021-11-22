BİLMEYENLER İÇİN METAVERSE VE YENİ ÜÇ BOYUTLU DÜNYALAR!

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Aslı Öymen’in hazırlayıp sunduğu sanat yaşam insan programı taze içerikleri ve yeni konuklarıyla sanata,yaşama ve insana dair konulara farklı perspektifler kazandırmaya devam ediyor. Metaverse nedir? Ne işimize yarar? Dünyadaki açlığa, sefalete çare olur mu? Susuzlara su bulur mu? Açları doyurur mu? Toplumsal sorunlara çözüm olur mu? Avatar nedir? Avatarlar bir çeşişt filtrenin gelişmiş hali midir? Metaverse'in sorunlu bölgeleri neler?Artırılmış gerçeklik nedir? Sanal gerçeklik nedir? Sanal gerçeklik ve Artırılmış gerçeklik arasındaki fark nedir?Giderek sanallaşan bu dünyada sanatçılara ne iş düşüyor? Bu iyi mi kötü mü? Hayal bir dünya kurmanın ne faydası var? Aslı Öymen soruyor, Elif Çetin ve Ahmet Rüstem Ekici cevaplıyor…

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