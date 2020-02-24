BilmiYorum | The Boys ve Kingdom hakkında bilmediklerimiz.





Önemli Şeyler programımızın bu bölümünde farklı bir şeyler yaptık. Ama ne yaptık? Hakan ve Özay bilmedikleri birer dizi üzerine birbirlerinden fikir alıyorlar. Diziler ne mi? The Boys ve Kingdom. SOSYAL MEDYA HESAPLARI 🔻

Önemli Şeyler ► http://www.instagram.com/onemliseylertv

Hakan Orkan ► http://www.instagram.com/hakanorkan

Özay Şen ► http://www.instagram.com/ekvatortilkisi

Çağlar Cilara ► http://www.instagram.com/caglarcilara PODCAST 🔻

Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA

Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr #theboys #prime #kingdom

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