Bin 200 liralık trafik cezasını dava etti kazandı

Tekstil firması sahibi Mehmet Tunç’a şehrin en kalabalık caddesinde makas attığı gerekçesiyle bin 228 lira ceza geldi. Gelen cezayı inceleyen Tunç, cezanın açıklamasını okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadı.

Cezanın, Bursa’nın en işlek caddesinde ve trafiğin en yoğun olduğu saatte trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten geldiğini gördü.

O saatte cezanın yazıldığı caddede trafiğin yoğun olduğunu ve makas atma imkanın olmadığını belirten vatandaş dava açmaya karar verdi.

Cezanın bir fahrî trafik müfettişi tarafından yazıldığı belirlendi.

Hemen cezanın iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Cezayı yazan fahrî trafik müfettişinin fotoğraflı ve görüntülü delil sunamaması üzerine ceza Sulh Ceza Hakimliği’nce iptâl edildi.

“TRAFİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU YER”

Mehmet Tunç’un avukatı süreci şöyle özetledi:

“Cezanın tanzim edildiği yer, Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu yer. Müvekkilim, bu saatte burada trafiği tehlikeye düşürecek bir hareket yapmasının imkânsız olduğunu belirtti. Biz de sulh ceza hakimliğine cezanın iptâli için müracaatta bulunduk ve bu kararın hukuka aykırı olduğunu söyledik. Fahrî trafik müfettişi tarafından düzenlenen cezada herhangi bir video ve fotoğrafın delil olarak sunulmadığını belirttik. Konuyu değerlendiren sulh ceza hakimi iddialarımızı haklı buldu ve bin 228 liralık cezayı iptâl etti” dedi.

MAHKEME: “DELİL YOK, GÖRÜNTÜ YOK, TUTANAK YOK”

Mahkeme kararında özetle şu tespit ve ifadelere yer verildi:

Toplanan deliller, itiraz dilekçesinde ileri sürülen nedenler dikkate alındığında, fahri trafik müfettişi tarafından tutanağa ekli herhangi bir fotoğraf kamera veya video kaydının konulmamıştır.

Söz konusu olayı anlatır herhangi bir tutanak düzenlenmemiştir. Söz konusu kural ihlalinin bir başka deyişle kabahatin nasıl gerçekleştirildiği hususunda belirsizlik mevcuttur.

Dosyada denetime elverişli bir ihlal idare tarafından dosyaya sunulmamıştır. Bu idarenin belirliliği ilkesine ve hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Nitekim fahri trafik müfettişi tarafından düzenlenen idari yaptırım kararı tutanağının resmi evrak niteliğine haiz tutanaklardan olup olmadığı hususunda gerek doktrinde ve gerek uygulamada ihtilaf mevcuttur.

Tüm bu nedenler dolayısıyla başvuruya konu idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu anlaşıldığından kaldırılmasına karar verilmiştir.

(İHA)

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