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8 Nisan 2023
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Bina dönüşüme girsin diye delik deşik etti

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 20 yıllık 4 katlı 10 daireli binada oturanlar tedirgin.

İddiaya göre bina sahibi, kentsel dönüşüme sokmak için binaya zarar verdi.

Mantolama yapılacak gerekçesiyle dış cepheye delikler açıldı, binanın birçok yerinden karot örneği alındı ve perde betonlar kesildi. Tedirgin olan bina sakinleri şikayetçi oldu.

Binada oturan Minure Kule, “2005 yılında biz buradan 3 daire satın aldık ama tapularımızı alamadık, hala bunun mücadelesini veriyoruz. Mülk sahibi tapularımızı vermemek için kentsel dönüşüme başvurdu. Binaya içten ve dıştan çeşitli zararlar vererek, bizi buradan çıkarmak istiyor” dedi.

“BU CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR”

Diğer daire sakini Meryem Kule ise “Karot örneği almaya geldiler, gelen mühendisler her yeri delik deşik yaptılar. Geldiklerinde, ‘Abla bu bina çok sağlam’ dediler. Mülk sahibi burayı kentsel dönüşüme sokmak için böyle bir şeye başvuruyor. Perde betonları 5 yerden keserek pencere yaptı, ayrıca kapı açtı. Biz bu durum için hukuki işlemler yaptık zaten. Buradan yetkililere sesleniyorum, suçluların ceza almasını istiyorum, binamız çok sağlam binamızın güçlendirilmesini istiyorum. Bu cinayete teşebbüstür. Biz binamızı bırakmak istemiyoruz, gidecek yerimiz yok. Benim mahkemem hala devam ediyor” İfadelerini kullandı.

İDDİALARI REDDETTİ

Kameralara konuşmak istemeyen bina sahibi Melek Asilsoy ise telefonla verdiği bilgide binada tadilat yapıldığını öne sürdü.

“4 ay önce mantolama yapacaktım ama fiyatlar iki katına çıkınca yaptıramadım” diyen Asilsoy bina sakinlerinin iddialarını ise reddetti. (DHA)

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