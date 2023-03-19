Binalar 7 şekilde güçlendiriliyor

OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Tuhta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapıların güçlendirilmesi veya onarılmasına ilişkin işlemlerin kolon, kiriş, perde ve birleşim bölgelerinde yapıldığını söyledi.

Güçlendirme işlemlerinin bina özelinde yapılması gerektiğini belirten Dr. Tuhta, “Öncelikle yapının deprem performansı tespit edilmeli ve çalışmalar başlamalı. Bu çalışmalar sırasında binalar kısmen ya da tamamen boşaltılması gerekir. Binanın taşıyıcı sisteminin performansının artırılması, binaya yeni elemanlar eklenmesi, birleşim bölgelerinin güçlendirilmesi, deprem etkilerinin azaltılması için binanın kütlesinin azaltılması işlemleri; sistem güçlendirmesi olarak tanımlanır.

Öncelikle binanın deprem performansının konvansiyonel metotlar veya operasyonel model analiz yöntemlerini esas alarak, hasarsız şekilde tespit edilmesi gereklidir” dedi.

BİNA PERFORMANSINA GÖRE 7 İŞLEM

Bina performansına göre güçlendirmede 7 farklı işlem uygulanabildiğini söyleyen Dr. Tuhta, “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) esaslarına göre güçlendirme yöntemleri, binanın mevcut performans seviyesine göre; yapıdaki mevcut kütlenin azaltılması, kolonların betonarme, çelik veya lifli polimerler ile sarılması, kirişlerin betonarme veya lifli polimerler ile sarılması, bölme duvarların güçlendirilmesi, betonarme perde duvar eklenmesi, taşıyıcı sisteme yeni çerçeveler eklenmesi ve temelde yapılacak olan güçlendirmeler olarak sıralanabilir” diye konuştu. (DHA)