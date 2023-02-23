Binaları yüzlerce kişiye mezar olmuştu! Yurt dışına kaçmaya çalışan AKP’li müteahhit yakalandı

Gaziantep ve Mersin polisinin çalışmaları sonucu yakalanan Kaya’nın yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenilirken, sorgulanmak üzere Gaziantep’e getirileceği açıklandı.

6 Şubat depreminin ilk günü Nurdağı’ndaki 5 binası çöken Nurdağı Belediyesi AKP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya’nın yakalanmaması tepkilere neden olmuştu.

Yunus Kaya’nın sahibi olduğu CCG İnşaat yaptığı binanın enkazında çok sayıda yakınını kaybeden Ünal Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilçede yaptığı inceleme sırasında şikayette bulunmuştu.

Bu arada Yunus Kaya’nın mal varlıklarının bir bölümünü devrettiği ile ilgili iddia edilirken, bu iddianın sorgulama sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.