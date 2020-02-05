Binaların yarıdan fazlasının kaçak olduğu Bursa’da, deprem eylem planı hazırmış

Bursa Büyükşehir Belediyesi, muhtemel deprem sonrası müdahale süreçlerini Başkan Alinur Aktaş başkanlığındaki toplantıyla ele aldı. Belediye bürokratların tam kadro katıldığı toplantıda, afet koordinasyonuna ilişkin planlama çalışmaları ile birimlerin görevleri konusunda yapılan hazırlıklar değerlendirildi.

SAĞLAM BİNALAR İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ

Afet koordinasyonuna ilişkin planlama çalışmalarının ‘geliştirilmek üzere’ tamamlandığını açıklayan AKP’li Başkan Aktaş, “Büyükşehir belediyemizin. Sıkıntılı bölgelerimiz var. Sağlam binalar inşa etmek zorunda olduğumuz gibi bugüne kadar yapılanlarla ilgili dönüşümü de sağlıklı şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor” dedi.

AFETE HAZIRLIKLI OLALIM

Muhtemel afet durumlarında gerçekleştirilecek faaliyetleri Bursa için sürekli diri tuttuklarını söyleyen Aktaş, şöyle konuştu:

* 3 milyon 50 bin kişilik nüfusa sahibiz. Şehirde sıkıntılı binalar ile bölgeler bulunmakta. Allah’a hamdolsun, 100-150 yıllık süreçte yıkıcı-öldürücü deprem yaşamadık. Bu olmayacağı anlamına gelmez.

* Bir anda Erzincan, Elazığ, Akhisar ve Kütahya’dan çıkabiliyor. İşin yeri ve zamanı belli değil. Bundan sonraki süreçte sağlam binalar yapmak zorunda olduğumuz gibi bugüne kadar yapılanlarla ilgili de mümkün olduğu kadar gerekli dönüşümü temin etmek lazım.

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