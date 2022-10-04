Binali Yıldırım coronaya yakalandı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, COVID-19 testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda coronaya yakalandığını açıkladı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yıldırım, mesajında şunları belirtti:
* “Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.
* Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah.
* Dua bekler, dua ederiz.”