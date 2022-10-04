Binali Yıldırım coronaya yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, COVID-19 testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Binali Yıldırım coronaya yakalandı

Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda coronaya yakalandığını açıkladı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yıldırım, mesajında şunları belirtti:

* “Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.

* Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah.

* Dua bekler, dua ederiz.”

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