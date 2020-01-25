Binali Yıldırım: İstanbul Havalimanı’nın 5 yıllık kirası, Kanal İstanbul’u yapar

Eski TBMM Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa’da partisinin il danışma meclisi toplantısına katıldı.

Yıldırım, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

* Bugün havacılığın merkezi Amerika’dan Türkiye’ye İstanbul’a gelmiştir. Bu yüzden İstanbul bunu hak etmiştir.

* Projelerimizi küçümsemeye çalışanlar oldu.

* ‘Pahalı yapıldı, şu kadar para alınıyor’.

* İstanbul Havalimanı Aralık ayı sonu itibariyle garanti edilen yolcunun üzerinde yolcuya ulaştı yıllık.

* Biz bundan dolayı da 30 milyon Euro fazla para aldık, bırakın para vermeyi.

* Artık bunun üzerine de her yıl, 1 milyar 50 milyon Euro artı KDV’de para alacağız, 25 yıl boyunca. İşte iş bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor.

* ‘Kanal İstanbul’u nasıl yapacaksın’ diyor. İstanbul Havalimanı’nın 5 yıllık kirası Kanal İstanbul’u yapar. Hiçbir yüke de ihtiyaç yok.

* ‘Bu kadar parayı neden yatıracaksınız’ diyorlar.

* Kardeşim insan biraz düşünür. Bu ülkenin gençlerinin işe ihtiyacı var, yatırıma ihtiyaca var.

* Ekonomisinin canlanmasına ihtiyacı var. Bunu harcayarak yapacaksın.

* Dökmeden, toplama var mı? Önce dökeceksin zeytini sonra toplayacaksın.

* Oraya harcanacak para zaten hava limanından geliyor. O para on binlerce gençliğe iş demek, o para 100 bin kamyoncuya nakliyeciye iş demek.

* Yeni yeni iş alanlarını oluşması demek. Olumsuz tarafından konuşmak kolay.

* Konak Tüneline de karşı çıktılar. Birinci, ikinci, üçüncü köprülere de karşı çıktılar. İstanbul-İzmir otoyoluna da karşı çıktılar.

* Ama gel gör ki bitince ilk olarak da karşı çıkanlar kullanmaya başladılar.

* Varsın kullansınlar itirazımız yok ama bu ülkenin geleceği gençlerimiz için iş alanları üretmektir.

* Bu alanları da yatırımla ekonomik faaliyetlerin canlanmasıyla olur.

* Biz bunu 2009’da yaptık. 2009’da küresel kriz vardı.

* Bu kriz 3 ay sürdü ve aynı büyümeye devam ettik. Çünkü dedik ki krize inat, yatırıma devam.

* Biz yatırımları kesmediğimiz için Ağustos ayında meclisi olağan üstü çağırarak kara yolları için ek bütçe aldık.

* O projeler Türkiye’nin krizi atlatmasına, teğet geçmesine sebep oldu. Zorluk zamanı frene basılmaz, piyasayı daha canlı tutmak gerek.

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“YIKILAN BİNALAR VAR”

Sözlerine Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

* Elazığ ve Malatya’da maalesef can kaybı var.

* Dolayısıyla hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

* Geçtiğimiz Çarşamba günü de aynı korku ve tehlikeyi Manisa yaşadı.

* Kırkağaç, Akhisar ve bölgede hissedilen depremde çok şükür kaybımız olmadı.

* Yıkılan binalar var. Yıkılan binalar yerine gelir, ama giden canlar geri gelmez.

* Bu sabah Manisa’da depremzede vatandaşlarımız ile bir araya geldik.

* Türkiye büyük bir devlettir ama bu asil millet de büyük millettir.

* Burada devletin gücünü gördük.

* Herhangi bir zorda, sıkıntıda devlet yanınızdaysa işte o zaman büyük bir devletsiniz demektir.

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“YOLDAN SAVRULANLAR OLDU”

Yıldırım, şunları söyledi:

* AK Parti 2000-2001 yılında Türkiye’nin dibe vurmasıyla siyasetin tükenmişliği üzerine kurulmuştur.

* ‘Bir muhalefet partisi kuralım da iktidar olalım’ hevesiyle kurulmadı.

* Türkiye’nin acı çeken bedel ödeyen milletin kararıyla kurulan bir partiden bahsediyoruz.

* O partinin kurucularından birisi olmakla büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

* O gün bu gündür liderimiz, memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan ile bu yolu birlikte yürüyorum.

* Kendisinin de sizlere selamını getirdim. AK Parti, Türkiye’nin zor günlerinde bu kutlu yürüyüşü başlattı.

* Biz çıktığımız yoldan hiç ayrılmadık. İstikrarla, kararlıkla istikbale doğru yürüyoruz.

* Yoldan savrulanlar oldu mu, geçmişte de oldu, bugünlerde de oluyor.

* Varsın olsun, yolcu yolunda gerek.

* Yorulanlar savrulanlar olabilir, önemli olan menzili ve hedefi şaşırmamak ve milletin gösterdiği işaret ettiği yolda yürümektir. İHA

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