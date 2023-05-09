Binali Yıldırım: Terör örgütleri sandığa getirildi

Ankara Otonomi Oto Galericiler Sitesi’ni ziyaret eden AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçime günler kala dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Pazar günü yapılacak seçimlerin Türkiye’den başka herkesi ilgilendirmeye başladığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bu seçimler ne hikmetse Türkiye’den başka herkesi ilgilendirmeye başladı. Bu nasıl bir iş? Yani Amerikalılar burada oy mu kullanacak? Fransızlar, Almanlar oy mu kullanacak? Kandil’dekiler oy mu kullanacak? Suriye’deki YPG/PYD, Avrupa’daki, Amerika’daki FETÖ’cüler oy mu kullanacak? Bunlar, kendilerini parçalıyor.

‘İşte gidin destekleyin.’ Kimi destekleyin? Kemal Bey’i. Ne olacak? Şimdi Tayyip Bey’i indirmek ne demek biliyor musun? Mesele kişiler değil, güdülecek adam lazım. Tayyip Bey bunlara rest çekiyor, ‘Türkiye eski Türkiye değil kardeşim.’ diyor.

‘Uçak vermezsen uçağımı yaparım. Tank vermezsen tankımı yaparım. Gemi vermezsen gemimi yaparım. Kendi göbeğimi kendim keserim. Ben sana muhtaç değilim.’ deyince onların kimyası bozuluyor.”

Yıldırım, esnaf ziyaretinin ardından Akyurt ilçesinde AKP Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) partililerle bir araya geldi.

Burada partililere hitap eden Yıldırım, şunları söyledi:

“Hepsi hakkımda açıklama yapıyor, ‘Bize işgalci diyor, bilmem ne diyor.’ falan diye. Kardeşim ben size işgalci falan demiyorum. Niye lafı tersinden okuyorsunuz? Diyorum ki, bu seçimlerde ilk defa terör örgütleri sandığa getirildi, sandığa ortak yapıldı, meşrulaştırıyorlar. 40 bin şehit verdiğimiz, 10 binlerce masum insanı yitirdiğimiz, 400 milyar dolar servet harcadığımız ve kontrol altına aldığımız terörü tekrar başımıza bela etmek istiyor. ‘Bunu nereden çıkarıyorsun?’ diyorlar.

Kardeşim biz teröre karşıyız. Niye terör örgütünün adını vermiyorsun? Söylesene, ‘PKK’ya karşıyım, FETÖ’ye karşıyım.’ Açık açık de. HDP çıkıp hiçbir gün ‘PKK terör örgütüdür, insanları katleden bu örgütü lanetliyorum.’ dedi mi? Diyemez çünkü onların kontrolünde. Onların elemanı, terör örgütünün buradaki sözcüleri.

Onlardan böyle bir şey beklenmez. Ama onlar, onlardan destek istiyor. Ondan sonra da ‘Biz teröre karşıyız.’ diyor. Kargalar güler. Hiç kusura bakmasınlar, işgal işi nereden geliyor? Terör örgütlerinin arkasındaki emperyal güçler de 100 yıl önce bu ülkeyi işgal eden, nasıl onları İstiklal Savaşı’nda kökünü kazıdık attıysak, onların maşalarını da onları destekleyenleri de pazar günü sandığa mahkum edeceğiz.” (AA)