Binali Yıldırım: Yüzyılın seçimini yapacağız

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bursa’da yaptığı açıklamada “2023’te bir seçim yapacağız. Yüzyılın, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının seçimini yapacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı-Terminal arasında yapılan ve toplam uzunluğu 9 bin 445 metre olan, 11 istasyona sahip T2 Tramvay Hattı’nın açılışını AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gerçekleştirdi.

Toplanan kalabalığa seslenen Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ani program değişikliği nedeniyle gelemediğini belirterek, “Ama bir başka gün sizlerle buluşacak. Beni gönderdi” dedi.

“YÜZYILIN SEÇİMİNİ YAPACAĞIZ”

2023 yılında seçim yapılacağını hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Cumhur İttifakı olarak bundan böyle de emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. 2023’e gidiyoruz. 2023 çok önemlidir. İki bakımdan önemli.

* Bir, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü. İkincisi, 2023’te bir seçim yapacağız. Yüzyılın, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının seçimini yapacağız.

* Güven ve istikrarla yola devam demeye Bursa hazır mı? O halde 2023’te yeni bir zafere, yeni bir başarıya, Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar seçmeye var mısınız? Durmak yok.

* Tabii muhalefet her seçim öncesi meydanlara iniyor. Söylüyor da söylüyor, vaatlerde bulunuyor, ithamlarda bulunuyor. Olsun. Buna biz alıştık.

* Bu sefer de diyorlar ki ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz’. Peki. Soruyor vatandaş, ‘İndireceksiniz ne olacak?’ ‘Onu bize söylemediler’ diyor. ‘Bizim görevimiz oraya kadar. Ondan sonrası için bir şey bize denmedi’. Peki bu millet bunu görüyor mu? Buna izin verir mi? Verir mi?”

“ENFLASYONLA, HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELEMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR”

Son dönemde ekonomik olarak zor günlerden geçildiğini belirten Yıldırım, şunları belirtti:

* “Dünya da Türkiye de zor günlerden geçiyor. Bu zorlukları birlikte yaşadık. Pandemiyi yaşadık. Ve bundan sonra her şey bitti derken kuzeyimizde bir savaşla karşı karşıya kaldık.

* Bu şartlar altında enflasyonla, hayat pahalılığıyla mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Bunun makul bir süre içerisinde kontrol altına alınması için var gücümüzle çalışıyoruz.

* Ancak bu süre geçinceye kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kabinesiyle gereken tedbirleri tek tek alıyoruz.

* Sabit gelirli vatandaşlarımızın, küçük, orta esnaflarımızın bu badireden en az zararla çıkabilmesi için birçok tedbirler hayata geçiriyoruz.

* Dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı asgari ücretteki ara dönem artışı bunlardan bir tanesi. Ayrıca 3 bin 600 diye tabir ettiğimiz düzenlemeyle birçok kesim, emekli, çalışan vatandaşlarımız belirli haklara kavuştu.

* Gelir getirici, vatandaşımızı enflasyon karşısında mücadele edecek, gücünü arttırıcı tedbirlerimiz bundan sonra da devam edecek. Bunun bilinmesini istiyoruz. Ve İnşallah 2023’e çok daha güzel imkanlarla, güzel şartlarla ülkemizi taşıyacağız.

* Dünyanın içinde bulunduğu bu sarmaldan, bu fırtınadan en az etkilenen ülke olarak bu sıkıntıların da, üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum.” DHA

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