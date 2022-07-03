Binali Yıldırım’a cumhurbaşkanlığı helikopteri tepkisi

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın Bursa’daki bir programa gitmek için cumhurbaşkanlığı helikopterini kullanmasına CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen tepki gösterdi.

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa programına götüren cumhurbaşkanlığına ait helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yapmıştı.

Yıldırım’ın, program için cumhurbaşkanlığına ait helikopteri kullanmasına siyasilerden tepki gecikmedi.

“VEBALİ BÜYÜK”

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Devleti, parti ve şahsi malı gibi kullanan, yetim hakkı yiyenlerin günahı-vebali büyük! Pilot rahatsızlanıp Bilecik’e inmese, AK Parti Genel Başkan Vekilinin CB helikopteriyle Bursa’ya gittiğini millet bilmeyecekti! Gerçekten inanıyor ve utanıyorlarsa bu da ilahi adalet!”

“DEVLET HİÇ BU KADAR AYAĞA DÜŞMEMİŞTİ”

Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise, “Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı mı oldu da Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile geziyor? Vatandaşların tamamının parasıyla AKP mitingi yapıyorlar, yetmiyor Cumhurbaşkanlığı makamını partilerinin propagandasına alet ediyorlar. Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti.” paylaşımında bulundu.

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