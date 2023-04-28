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28 Nisan 2023
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Binali Yıldırım’dan Akşener’in eleştirisine cevap

Alaturka Online
Alaturka Online
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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın “Bu seçim işgalcilerle, İstiklal Harbi verenler arasında yapılan bir seçim’ ifadeleri üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Erzurum mitinginde, “Milletin birliğinden yana olan herkes bu ülkenin birinci sınıf, has evladıdır. Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz” açıklamalarında bulundu. Akşener’in bu sözleri seçim çalışmaları kapsamında İzmir’de bulunan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a soruldu. Binali Yıldırım, şunları söyledi:

*Bir konuşmamda, ‘İşgalcilere karşı bu seçim istiklal mücadelesidir’ dedim. Ben anlayamadım doğrusu neye alındığını. Benim söylediğim çok açık. Bizim Millet İttifakı adayına bir sözümüz yok. Bu sözü söylememdeki ana sebep çok açık ve net. Üst düzey yöneticileri, Avrupa’dan, Amerika’dan FETÖ ve PKK örgüt mensupları, onların arkasındaki güçler sabah akşam seçimlere yönelik açıklamalar yapıyor. Yapılan açıklamalar yenilip yutulacak şeyler değil. ’14 Mayıs seçimleri olacak, Cumhuriyet’i değiştireceğiz. 14 Mayıs seçimleri olacak, Apo’yu serbest bırakacağız. 14 Mayıs seçimleri olacak, Tayyip Erdoğan’ı göndereceğiz, mahkumları dışarı çıkaracağız’ diyorlar. Daha neler neler.

*Meral Hanım, laf yetiştireceğine dağdakilere, okyanus ötesindekilere dönüp Kardeşim siz kimsiniz hangi sıfatla böyle konuşuyorsunuz?’ dese daha doğru olmaz mı? Biz 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 40 bin şehidimiz var. 40 bin şehidimizin ruhunu incitecek hiçbir gelişmeye müsaade edemeyiz. Kazandığımız bu güven ve huzur ortamının yok edilmesine bu millet izin vermez. Tamam seçim seçimdir. Seçime bölücüler, FETÖ’cüler karışırsa gereken sözü söylemek bizim hakkımızdır. (DHA)

Alaturka Online
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