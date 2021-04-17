‘Bine yakın kişinin yurt dışına kaçırıldığı iddiaları var’

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde ortaya çıkan skandalın ardından “İnsan kaçakçılığı” ile ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplandırması talebiyle, TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

“GERİ GELMEYEN KİŞİ SAYISI KAÇ?”

Önergede, “Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ kapsamında 45 kişinin Almanya’ya gönderildiği, gönderilen 45 kişiden 2’sinin yurda döndüğü, diğer 43 kişinin ise kayıp olduğu” bilgisini paylaşan Orhan Sarıbal, “Çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi ve başka benzer projeler kapsamında yurt dışına gönderilen ve geri gelmeyen kişi sayısı kaçtır?” diye sordu.

BİNE YAKIN KİŞİNİN KAÇIRILDIĞI İDDİASI

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’ndeki olayın ardından ülkenin farklı noktalarında benzer yöntemlerle bine yakın insanın yurt dışına kaçırıldığı yönünde iddialar ortaya atıldığını anımsatan Orhan Sarıbal, vize gerektirmeyen özel pasaportlarla insan kaçıran kişilerin herhangi bir terör örgütü ile ilgisi olup olmadığı sorusuna da cevap aradı.

SOYLU’NUN CEVAPLAMASINI İSTEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, insan kaçakçılığına adı karışan kişi ve kurumlar hakkında yürütülen bir soruşturma olup olmadığını da soran CHP’li Orhan Sarıbal’ın önergesinde şu ifadeler yer aldı:

* Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihinde özel pasaportla Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün yurda giriş yapmadıkları ne zaman fark edilmiştir?

* Yurda dönmeyenler için ne gibi bir işlem yapılmıştır?

* Almanya Hükümetinin bu konuda ülkemiz hükümetinden bir talebi olmuş mudur?

* Yurda dönmeyen vatandaşlarımızın iadesi için Türkiye Hükümetinin, Almanya Hükümetine bir talep iletilmiş midir? Sonuç ne olmuştur?

* ‘Çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi’ ve başka benzer projeler kapsamında yurt dışına gönderilen ve geri gelmeyen kişi sayısı kaçtır?

* Tokat’ın Erbaa, Van’ın Tuşba, Elazığ’ın Arıcak ve Üçocak ile Bursa’nın Yıldırım belediyelerinde de benzer projelerle, vize gerektirmeyen hizmet pasaportu ile bazı vatandaşların Almanya’ya gönderildiği iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru ise Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile aynı yöntemle Almanya’ya gönderilen kişi sayısı kaçtır?

* Bu insanlardan kaç kişi yurda dönüş yapmıştır?

* Yurda dönüş yapmayanların sayısı kaçtır? Vize gerektirmeyen pasaportlarla 1000’den fazla kişinin yurt dışına kaçırıldığı iddia edilmektedir. Söz konusu yöntemle yurt dışına insan kaçıranların herhangi bir terör örgütü ile bağlantıları olup olmadığı araştırılmış mıdır?

* Bu konuda elde edilen bilgi var mıdır?

* Vize gerektirmeyen özel pasaportlarla yurt dışına insan çıkaran kişilerden birinin Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl Belediye Başkan adayı da olan Ali Ayrancı olduğu iddiaları doğru mudur?

* Halen Bingöl Belediyesi imar müdürlüğünde görevli olduğu ifade edilen Ali Ayrancı ile ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmekte midir?

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