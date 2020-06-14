Bingöl Karlıova depreminde son durum! Deprem uzmanlarından kritik uyarılar

Bingöl’de meydana gelen depremle ilgili CNNTürk’te konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şöyle konuştu:

* Hatırlarsınız Elazığ’daki depremden sonra, Malatya Doğanyol depreminden sonra enerjinin doğuya ve batıya transfer olduğunu söylemiştik. Bu deprem kesişme noktasına yakın.

* Kesişme noktasında bir deprem, enerjisi yüksek bir deprem. Sanıyorum kırsal kesimlerde hasara neden olmuş olabilir. Bu beklenebilecek bir deprem, sürpriz bir deprem değil. Bundan sonraki artçıları da izleyerek gözlemleyeceğiz.

* Bu yakınlarda yedisuyu fayı var. Kırılabilir diye uyarı yapılmıştı, deprem uzmanları tarafından. Kuzey Anadolu fayına daha yakın işin ilginç tarafı. Biz hep Malatya, Elazığ depremlerini konuşurken Doğu Anadolu fayından bahsediyorduk.

* Bu iki fayın kesişiminde meydana geldi. Bundan sonraki artçılara da bakarak değerlendirmede bulunacağız. Zarara yol açmış olabilir, umarım can kaybı ve yaralanma yoktur.

* Öncelikle resmi söyleme dikkat etmeliyiz. Benim kişisel tavsiyem, 4’ü geçen her depremde sokakta olmakta yarar var. Artçıları da izleyerek dışarıda olmakta fayda var. Hasarın tehlikeli olmadığını onaylamaları gerek.

“KARLIOVA ÜÇGENİ DEDİĞİMİZ YERDE DEPREM OLDU”

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Geçmiş olsun. Yani 5,7 ve 5,8 olarak veren merkezler var. Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının bir kavşağı. Yedisuyu fayına yakın. Yıkıcı olabilir, bölgede özellikle kırsal kesimlerde yıkıcı olabilir.

* Depremin meydana geldiği yer kaotik bir yer. Kuzey Anadolu Fayı, Karlıova civarından başlıyor, Doğu Anadolu fayıyla kesiştiği bölge bu bölge. Jeoloji biliminde karlıova üçgeni depremi dediğimiz yerde oldu deprem.

* Bu büyüklükteki depremlere sahne oluyor bölge, küçük depremler ise sık sık oluyor. Yedisu fayı, geçtiğimiz yüzyıllarda büyük depremler yaratmış, büyük bir deprem değil bugünkü deprem, ama kuvvetli deprem.

* Umarım can ve mal kayıplarına neden olmamıştır. Bu depremden sonra 5.5 büyüklüğüne kadar artçı depremler olabilir.

* Bu bölge stabil değil, çok sayıda fay var. Onların harekete geçmesi söz konusu olabilir, artçı depremler olabilir. Bölge, jeolojik açıdan, fay yapıları açısından stabil bir yer değil.

* Daha büyüğü konusunda bir şey söylememiz mümkün değil. Bölgeye yakın bölgelerdeki alanlarda yıkıcı depremler beklenebilir. Bunun artçı şoklarını bilmek gerek.

* Bu depremi ana deprem olarak kabul edersek, ondan sonraki tüm depremleri artçı olarak nitelendirebiliriz. Şu anda da artçı silsilesini görüyoruz. Bu depremin ardından 4.5 büyüklüğünde depremler olmaya başlarsa bir deprem fırtınasına dönüşebilir.

* Çevre illeri dahil etmek zor. Bu illere daha yakın bir deprem olma olasılığı konusunda kesin bir şey söylemem mümkün değil. Bu deprem birçok yerde hissedildi.

* Bizim burada izlememiz gereken artçı depremler. Bu artçı depremlerin nereye göç edeceği önemli. Çünkü merkezin etrafında yığılabilirler ya da başka faylara göç edebilirler.

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