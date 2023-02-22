Bingöl’de 4.4 ve 3.4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

AFAD verilerine göre saat 10.09 ve 10.24’de Merkez üssü Bingöl’ün Genç ilçesi olan 4.4 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak gösterirken merkez üssünü Diyarbakır’ın Çukurköy ilçesi olarak gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KAHRAMANMARAŞ VE HATAY DEPREMLERİNİN ARDINDAN 7 BİN 242 DEPREM YAŞANDI

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Tatar, Hatay’ın Defne ilçesinde Pazartesi akşamı meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin, bağımsız deprem olduğunu belirterek “Bu deprem Antakya’nın güneyinde bizim ‘Antakya fayı’ diye adlandırdığımız faydan kaynaklanan bir deprem. Büyüklüğü 6.4. Bu büyüklükteki ana depremden sonra ise en büyüğü 5.8 olmak üzere şu ana kadar Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. 3 depremi dikkate aldığımızda şu ana kadar meydana gelen toplam artçı deprem sayısı 7 bin 242. Bu artçı sarsıntıların 41 tanesi 5 ile 6 arası büyüklükte, 450 tanesi ise 4 ile 5 arası büyüklükte” diye konuştu.

‘TSUNAMİ UYARISI RUTİN’

Artçı sarsıntıların hasarlı binada yıkıma neden olabileceğine işaret eden Tatar, “Vatandaşlarımız bu tip binalardan uzak durmalı. Bunun yanı sıra dünkü depremden sonra bu tip ikinci afet risklerini gördük. Kimi yerleşim alanlarında kaya düşmesi ve heyelan gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmasını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Son 16 günde yaşadığımız depremler sonrasında bir tsunami uyarısı da yaptık. Bu son derece rutin bir uyarı. Kıyıdan 100 kilometre içeride karada meydana gelen belli büyüklükteki depremlerde bu uyarıyı yapmak zorundayız. Dün yaklaşık 2 saate yakın bir süre bu uyarı açık kaldı; ancak böyle bir riskin olmadığı ortaya çıkınca bu uyarıyı kaldırmış olduk” dedi.

Orhan Tatar, depremlerin hiçbir hatayı affetmediğini ve herkesin bu durumdan ders çıkarması gerektiğini de vurguladı. (DHA)