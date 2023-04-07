56.3 F
Los Angeles
7 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemBingöl’de 4.5 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Bingöl’de 4.5 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Alaturka Online
Alaturka Online

AFAD verilerine göre saat 11.29’da merkez üssü Bingöl’ün merkezi olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, merkez üssünü Sudüğünü olarak gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

Gündem
Önceki haber
Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’ndan adaylık açıklaması
Sonraki haber
DASK bilmecesi depremzedeleri ikinci kez mağdur etti
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,423BeğenenlerBeğen
16,200TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States