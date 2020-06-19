Bingöl'de çadırda kalan depremzedelere soba yardımı

BİNGÖL (AA) – Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 14 Haziran'da saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından kurulan çadırlara yerleşen depremzedelerin ısınması için soba yardımı yapıldı.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda, vatandaşların barınması için deprem bölgesine gönderilen 2 bin 616 çadırın kurulumu tamamlandı.

Geceleri hava sıcaklığının düşmesi üzerine çadırda kalanlar için gönderilen sobalar, askerler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyü muhtarı Özbek Abaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde 173 çadır kurulduğunu ve her birine bir soba bırakıldığını söyledi.

Bölgede geceleri soğuk geçtiğini anlatan Abaylı, "Burası soğuk memlekettir. Akşamları gerçekten çok soğuk. Sıcaklığın eksilere düştüğü yerdir. Devletimiz buna karşı da tedbir alarak köylülerimize soba dağıttı. Devletimize teşekkür ederiz." dedi.

Aldığı sobayı çadırında kuran 4 çocuk babası Fazlı Gürgen (40) , geceleri soğuk olduğu için dışarıda ateş yakarak ısındıklarını aktardı.

Soba yardımıyla artık çadırda ısınacaklarını anlatan Gürgen, "Deprem sırasında kanepede uzanıyordum, deprem olunca kanepeden düştüm." diye konuştu.