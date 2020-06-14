Bingöl’de deprem! 14 Haziran 2020 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu





Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi… 14 Haziran 2020 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteni yayında! Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HD izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Gülbin Tosun'un sunumuyla FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteninde! Daha fazla video için abone olun: https://www.youtube.com/FOXHaber Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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