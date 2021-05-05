Bingöl’de korkutan deprem… Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Saat 00.27’de meydana gelen depremin derinliğinin 10.36 km olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de, merkezüssü olarak Karlıova’nın Sarıkuşak köyü olarak verdiği depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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