Bingöl’de okullar tatil mi? Bingöl Valiliği’nden açıklama yapıldı mı?

Bingöl’de öğrencileri sevindirecek haber geldi. Kent genelinde bir süredir etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İşte Bingöl Valiliği’nden yapılan kar tatili açıklamaları.

BİNGÖL VALİLİĞİ’NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Valilik ayrıca, Elazığ- Bingöl Devlet yolunun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı saat 18.10 itibariyle büyük araç trafiğine kapatıldığını aktardı.

BİNGÖL HAVA DURUMU

Meteoroloji’den alınan son verilere göre, Bingöl’de yarın (13 Şubat) kar yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.