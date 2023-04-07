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7 Nisan 2023
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Bingöl’deki deprem anı kameraya yansıdı

Alaturka Online
Alaturka Online


Bugün Bingöl’de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde deprem sırasında bir iş yerinde bulunan sahibi ve bir müşterinin sarsıntıyla birlikte kapıya doğru koştuğu görüldü.

GENÇ’TE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Genç ilçesine bağlı Yağızca köyünde saat 20.01’de Riçhter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)

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