Bingöl’den acı haber! Çığ altında kalan korucunun cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün Bingöl‘ün Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde meydana geldi. Gençtavus mezrasındaki evinden çıkan güvenlik korucusu Yüksek Arlı, trafonun olduğu bölgeye gittiği sırada meydana gelen çığın altında kaldı.

Olay yerine helikopterle AFAD ve AKUT ekipleri sevk edilirken, çok sayıda UMKE ve jandarma ekibi de bölgeye gönderildi. Dün tipiye rağmen yapılan aramada bir sonuç alınamadı. Ara verilen arama kurtarma çalışmaları bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı. Ekiplerin bugün 6 saatlik arama çalışması sonucu 42 yaşındaki Arlı’nın cansız bedenine ulaştı. (İHA)

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