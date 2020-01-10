Binlerce işçi, 15 dakika iş bırakma eylemi yaptı!

Fabrika önünde Türk Metal Sendikası öncülüğünde toplanan işçiler, yüzde 8’lik zammı kabul etmeyeceklerini belirterek, “Sözleşme hakkımız söke söke alırız, işçiyiz haklıyız kazanacağız. Uzlaşma yoksa mücadele var. Hey Mess şaşırma sabrımızı taşırma” sloganları attı.

Fabrika önünde işçilere hitap eden Türk Metal Sendikası TOFAŞ Şubesi yetkilileri, şu ifadeleri kullandı:

* Daha önce bize enflasyon oranında zam teklif eden MESS, bizim iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen masada uzlaşmayı kabul etmedi.

* ‘Masada uzlaşma yoksa, alanda mücadele var’ diyoruz. Bugünkü yüzde 8’lik komik zam teklifini kabul etmiyoruz.

* Amacımız sadece kazanmak, kazandırmak. Bugün arkadaşlarımız fabrikaya girmiyorlar.

Yoğunlaşan eylemler üzerine işveren tarafı bugün Türk Metal ile görüşme teklif etti. Ancak MESS, Türk Metal’in beklentisine uygun adım atmayınca işçi temsilcileri masadan kalktı.

“MESS İNADINDAN VAZGEÇMELİ”

Türk Metal Sendikası yetkilileri şöyle konuştu:

* Bizleri sırça köşklerinden izleyenlere sesleniyoruz. Bir yanda 8 saatlik mesaisinden çıkanlar, bir yanda bugünkü mesaisine başlayacaklar var.

* Burada durmadan dinlenmeden sizin için emek verenler var. Sizin için kar rekorunu kıranlar, verimlilikte şampiyon olanlar burada. Bütün bunlara rağmen sizin birkaç puanlık zamma layık gördüğünüz insanlar burada.

* Bu işçiler çok kararlı. Diyorlar ki, ‘direneceğiz, direneceğiz, kazanacağız.’ Arabulucu devreye girdi. Ancak o da anlaşma sağlayamadı. MESS orada da geri adım atmadı.

* Ara buluculuk sürecinin bundan sonraki hukuki aşamalarının tamamlanmasıyla ikinci tur görüşmeler başlayacak. İşte ne olursa bu turda olacak.

* Ancak ikinci tur başlamadan MESS’in görüşme çağrısı bizim için umut vericidir. Görüşmeden uzlaşma sağlanamamıştır. Daha önce zamda indirim isteyen MESS’in teklifini arttırmak için adım atması da önemlidir.

* Aramızdaki görüş ayrılığı uzlaşmazlık çok derindir. Umarız MESS inadından vazgeçer. Bir an önce uzattığımız eli sıkar.

“EYLEMLER PAZARTESİ GÜNÜ 20 DAKİKAYA YÜKSELECEK”

Türk Metal temsilcileri ise şunları söyledi:

* Emekçinin hakkını vermeye kabul ederlerse o zaman masada oturmaya anlaşır, o zaman iş yerimize barış huzur istikrar gelir.

* Buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki, eylemlerimiz devam edecek. Şimdi olduğu gibi iş duracak. Çarklar biz döndürene kadar dönmeyecek.

* Masada uzlaşma yoksa biz de yokuz. Vallahi de billahi de yokuz.

* Vardiya giriş çıkışlarındaki 15 dakikalık eylemimiz hala uzlaşma olmazsa, pazartesiden itibaren 20 dakikaya çıkacak. Çarklar 20 dakikalığına duracak.

* Sonra da hep birlikte Bursa’daki büyük mitingde buluşacağız. 19 Ocak’ta yer gök Türk Metal diye inleyecek.

ZAM ORANI YÜKSELTİLDİ

MESS bugünkü görüşmelerde zam oranını yüzde 6’dan 8’e yükseltti.

Otomotiv işçileri 19 Ocak’ta İhsaniye Bulvar’da büyük bir eylem gerçekleştirecek. İHA

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