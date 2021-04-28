Biontech aşısında 2. doza erteleme tepki çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor…Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir” duyurusunu yaptı.

İlk uygulamada birinci doz ile ikinci doz arasında 4 hafta varken bu sürenin 6-8 haftaya çıkarılmasıyla vatandaşların randevu bilgilerinde güncellemeye gidildi. Mayıs ayında verilen 2. doz Covid-19 Biontech aşısı randevuları Haziran ayına kadar ertelendi.

2. DOZA ERTELEME

İstanbul’da Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde birinci doz Biontech aşısını 6 Nisan tarihinde öncelikli grup kontenjanından yaptıran bir vatandaşın ikinci doz aşısı için 4 Mayıs’a tarih verilmişken, bu akşamdan itibaren randevu tarihinin “1 Haziran ile 8 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır” diye değiştirildiği görüldü.

SMS YOLLANDI: MEVCUT TECRÜBE VE KANITLARA DAYANARAK UZATILDI

Sağlık Bakanlığı’ının yolladığı SMS bilgilendirmesinde, “Kurulumuz mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak Covid-19 Biontech aşısının birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. Bu itibarla yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz” denildiği görüldü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise SMS bilgilendirmesini paylaşarak, “Yok, kalmadı, alamadık, aldıklarımızı planlayamadık, sürekli yalan söylüyoruz demenin arsızcası hangi kurulsa; Covid-19’un etkisiz ve zararsız olduğu yönünde de bir karar alsa da kısa yoldan kurtulsak bu işten” diye tepki gösterdi.

“TEK DOZ YETERLİ DEMEYE BAŞLARLARSA ŞAŞIRMAYACAĞIZ”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Biontech aşısı için verilen ikinci doz randevuları iptal edilmeye başlandı. Harç bitti yapı paydos…Saray beslemesi sözde bilim insanları “aslında tek doz yeterli” demeye başlarsa şaşırmayacağız. Geç bulduk çabuk kaybettik…” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, “BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları ertelendi. Maske dağıtımından bugüne salgın nasıl yönetilemiyorsa, geldiğimiz noktada yine değişen bir şey yok!” tepkisini dile getirdi.

“BİRİNCİ AŞIMIN RANDEVUSUNU ALAMADAN İKİNCİ AŞIMIN RANDEVUSU ERTELENDİ

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil de, “Günde iki milyon kişiyi aşılayacağız diyen Fahrettinden masallarda son destan… Daha birinci aşımın randevusunu alamadan, ikinci aşımın randevusu ertelendi!” dedi.

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