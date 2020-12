BioNTech ile Pfizer, Kovid-19 aşısı için AB’ye başvuruyu yaptı: Brüksel’den ay sonunda onay çıkması bekleniyor

Türkiyeli bilim insanlarının kurduğu Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech SE ile ABD’li ilaç devi Pfizer, geliştirdikleri aşı adayına acil kullanım yetkisi için Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa İlaç Kurumu’na (EMA) başvurdu.

AB’dn gelen açıklamalar, Avrupa’nın Biontech-Pfizer aşısını bu ay sonunda kullanmaya başlayabileceğine işaret ediyor.

EMA hem Biontech-Pfizer ortaklığından hem de ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna’dan aşı onayı için başvuru aldığını açıkladı.

Her iki aşı adayının onayı için daha önce ABD’ye başvuru yapılmıştı.

AB’nin aşı ve ilaç kurumu, Biontech-Pfizer’in aşı adayıyla ilgili en geç 29 Aralık, Moderna’nın aşı adayıyla ilgili 12 Ocak’a dek karar vereceğini duyurdu.

AB’nin icra organı Avrupa Komisyonu da EMA’nın onay vermesinin ardından günler içinde nihai yetkiyi vereceğini belirtti.

Komisyon Sözcüsü, basın toplantısında, kesin tarihin EMA’nın olası onayına bağlı olduğunu söyleyerek, ardından kendilerinin kullanım yetkisi vermesinin ‘birkaç gün meselesi’ olduğunu söyleyerek ekledi:

“Amaç, bunu hızlı bir şekilde yapmaktır.”

AB kurallarına göre EMA, bir ilacın veya aşının kullanılmasının onaylanması yönünde tavsiyede bulunuyor. Avrupa Komisyonu da 27 AB ülkesiyle görüştükten sonra EMA’nın bilimsel tavsiyesine dayanarak kullanım yetkisini veriyor.

UPDATE 1-Pfizer-BioNTech seek EU emergency approval for COVID-19 vaccine, target Dec rollout

* Pfizer, BioNTech request EU conditional approval

* Raises prospect of European launch this month

* Rival Moderna has said it is nearing an EU filing

* Pfizer-BioNTech sought U.S. emergency nod in Nov (Adds background on pandemic, companies quote)

By Ludwig Burger

FRANKFURT, Dec 1 (Reuters) – Pfizer Inc and BioNTech’s COVID-19 vaccine could be rolled out in Europe this month, the companies said on Tuesday after they applied for EU emergency approval for the shot.

The application to the European Medicines Agency (EMA) comes days after the companies applied for emergency use of their vaccine in the United States. They said their candidate, BNT162b2, could be launched in the European Union this month.

“If EMA concludes that the benefits of the vaccine candidate outweigh its risks in protecting against COVID-19, it will recommend granting a CMA (conditional marketing authorization)that could potentially enable use of BNT162b2 in Europe before the end of 2020,” they said in a joint statement.

In their pursuit of a European launch, the partners are neck-and-neck with rival Moderna, which said on Monday it would ask the EU regulator to recommend conditional approval for its shot.

An effective immunization is seen as the main weapon against the pandemic, which has claimed more than 1.4 million lives and ravaged economies across the globe. Close to 50 potential vaccines are being tested on volunteers worldwide.

U.S. drugmaker Pfizer and Germany’s BioNTech reported final trial results on Nov. 18 that showed their vaccine candidate was 95% effective in preventing COVID-19, with no major safety concerns, raising the prospect of U.S. and European approval as early as December.

Any clearance in the EU and United States will be “conditional” or for “emergency use”, respectively, meaning developers are obliged to continue trials and provide more trial results as they emerge.

The European filing completes the so-called rolling review process, which was initiated with the EMA on Oct. 6.

The British government said https://www.gov.uk/government/news/government-welcomes-the-mhra-review-into-pfizer-and-biontech-vaccine last week that Pfizer and BioNTech had reported the data from their clinical trials to the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

(Reporting by Ludwig Burger and Josephine Mason; Editing by Pravin Char)