Biontech kurucusu Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den flaş pandemi açıklaması! ‘3-4 ay içinde..’





BionTech firmasının kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Sabancı Üniversitesi Mezuniyet Töreni’ne, video konferans aracılığıyla “onur konuşmacısı” olarak katıldı. Pandeminin Türkiye'deki seyrini değerlendiren Uğur Şahin, "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye’de de gerçekleşecek" dedi. "CESARET, TEVAZU, SEBAT" Özlem Türeci ise Uğur Şahin’le beraber çıktıkları yolculuk boyunca sonuçlarını ve neticelerini kestiremedikleri pek çok karar almak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Türeci, bu yolda kendilerine üç erdemin yol gösterdiğini vurguladı. Türeci, bu üç erdemi “cesaret, tevazu ve sebat etmek” olarak açıkladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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