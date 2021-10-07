BioNTech ve Pfizer’dan aşı açıklaması

Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in Almanya’da kurduğu BioNTech ile corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer’dan yeni bir hamle geldi. New York Times, iki şirketin geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

Dünya çapında 4.8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı Pfizer/BioNTech’in ortak geliştirdiği corona virüsü aşısıyla ilgili dikkat çekici bir adım geldi.

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, iki şirketin ABD’nin denetleyici kurumu Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) bu aşının 5 ile 11 yaş aralığındaki çocuklara yapılmasının önünün açılmasıyla ilgili bir başvuru yaptı.

Şirketlerin, Comirnaty isimli aşının acil kullanım onayı alması için resmi belgeleri ve araştırma sonuçlarını FDA ile paylaştığı duyuruldu. Eğer bu yaş grubundaki çocuklara aşı yapılmasına onay verilirse ABD’de 28 milyondan fazla çocuğa aşı yapılabilecek.

FDA yetkilileri bu konuyu gündemlerine aldıklarını ve hızlı bir toplantı gerçekleştireceklerini duyurdu. Gazeteye konuşan yetkililer 26 Ekim’de bir toplantı yapılacağını açıkladı.

FDA’nın üst düzey yetkililerinden Dr. Janet Woodcock, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Çocuklara, yetişkinlere verilen aşılardan daha farklı bir dozaj ya da formül verilmeli” demiş ve 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılmasına kapıyı aralamıştı.

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