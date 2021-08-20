Bir ABD klasiği: Vietnam’dan Afganistan’a





ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sonucu yaşananlar, insanlara Vietnam’ı anımsattı. 46 yılın ardından sanki tarih tekerrür ediyordu. Kaçmaya çalışan insanlar, uçaklara ve helikopterlere akın eden kalabalıklar ve savaşın gölgesinde yıllarını geçirmiş bir ülke. Bu iki hikâye birbirinden çok farklı olsa da bazı ABD'li siyasetçilere göre; Kâbil, Joe Biden’ın Saygon’u. Aralarında neredeyse yarım asır bulunan bu iki hikâyenin detaylarını anlattık. Editör: Yaşar Özer

Kurgu: Eren Taşyürek

Stajyer: Elif Altuntaş