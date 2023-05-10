55.1 F
Los Angeles
10 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemBir acı haber daha: 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

Bir acı haber daha: 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

5 Mayıs Cuma günü okuldan çıktıktan sonra kaybolan ve iki gün önce arkadaşı Ahmet Serhat Kurt’un (14) cenazesine sulama kanalında ulaşılan Mehmet Fırat Tunç’un aranmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Çalışmalar kapsamında Kepirli Mahallesi’ndeki sulama kanalında aramalarını yoğunlaştıran dalgıç polisler, Tunç’un cansız bedenine ulaştı. Tunç’un cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5 Mayıs Cuma günü okuldan çıkan Ahmet Serhat Kurt (14) ile arkadaşı Mehmet Fırat Tunç’tan (14) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ekiplerin okulun yanından geçen sulama kanalında yaptıkları aramada, Ahmet Serhat Kurt’un cansız bedenine önceki gün ulaşılmıştı. (AA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,498BeğenenlerBeğen
16,182TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States