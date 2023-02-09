Bir acı haber daha! Saruhan Bolat hayatını kaybetti

Türkiye’yi yasa boğan 7,7’lik Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıufa, Adıyaman, Malatya ve Kilis’te ağır yıkımlara neden oldu. Spor dünyasından bir çok isim de bu felaketten etkilendi.

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor’den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Taner Kahriman ile Hakan Doğan’ın ardından 23 yaşındaki Saruhan Bolat’ın da depremde vefat ettiği öğrenildi. Giresunspor altyapısında yetişen genç futbolcunun vefat haberini Yeşil Beyazlı ekip sosyal medya hesabından duyurdu.

Giresunspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş’taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir.

Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız…