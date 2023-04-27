Bir AKP klasiği! İstanbul halkına 2 milyar TL’lik kazık…

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un 1 Haziran 2021 tarihli sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, İBB’nin AKP döneminde uğradığı 106 milyon dolarlık zarar hakkında yeni bilgileri paylaştı. Gökçe, “Belediyemizi güncel kurdan en az 2 milyar lira zarara uğratan bir işlem ve güncel durum hakkında sizleri bilgilendirmek isterim” dedi.

Buğra Gökçe, Twitter hesabından konuya ilişkin şu paylaşımlarda bulundu:

– Daha önce Sayın Murat Ongun’un paylaştığı dün de Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun dile getirdiği, Belediyemizi güncel kurdan en az 2 milyar lira zarara uğratan bir işlem ve güncel durum hakkında sizleri bilgilendirmek isterim.

– 2011 yılında Fatih Belediyesi’nden Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi’nde muhtelif parsellerde bulunan bir taşınmaz özel bir şirket tarafından 25 milyon lira bedelle satın alındı. Satın alma işleminden sonra dönemin İBB yönetimi tarafından bir imar planı değişikliği yapılarak yeşil alan olarak tanımlanan bölgenin fonksiyonu değiştirildi.

100 MİLYON DOLARLIK KAZANÇ



– 2017 yılında yine dönemin İBB yönetimi tarafından alınan bir kararla aynı taşınmaz 429 milyon lira veya dönemin kuruyla 116 milyon dolar bedelle satın alındı. Böylece özel şirket çok kısa sürede tam 100 milyon dolar kazanç temin etti.

– 2021 tarihli Büyükşehir Belediye Müfettişimiz tarafından hazırlanan raporda ‘mevzu bahis satın alma işleminin hangi mahalli müşterek ihtiyaç nedeniyle yapıldığının tespit edilemediği’ belirtilmiştir.

– Dönemin İBB yönetimi satın alma işleminden sonra bir imar planı değişikliği daha yaparak satın alınan bölgenin niteliğini yeniden yeşil alana çevirdi. 2021’de yapılan değerlemede bu nedenle arazinin değeri 73 milyon liraya veya dönem kuruyla sadece 10 milyon dolara inmiştir.

MÜFETTİŞ RAPORUNDA ZARARA UĞRATILDIĞI BELİRTİLDİ

– İBB müfettişi tarafından hazırlanan raporda aynen şu ifadeler yer almaktadır: Belediye Başkanlığımızca satın alınarak ödemesi yapılan mezkûr taşınmazların alım gerekçesinin bulunmaması ve alındıktan sonra imar planlarının değiştirilmesi değerlendirildiğinde, birilerinin özel çıkarına Belediyemizin zarara uğratılmış olduğu anlaşılmıştır.

– Özetle kamuya ait bir arazi özel bir şirkete satılmış, imar değişikliği yapılmış, 116 milyon dolara bu arazi satın alınmış, yine imar planı değişikliği yapılmış ve satın alınan arazinin değeri 10 milyon dolara düşmüş yani kamu 106 milyon dolar zarara uğratılmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMEDİ

– Konu İçişleri Bakanlığı’na iletilmiş, kamuyu zarara uğratan dönemin yöneticileri hakkında gereken adli ve idari işlem yapılması beklenmiştir. Ancak bugüne kadar bu konuda hiçbir gelişme yaşanmamış, aradan geçen uzun süreye rağmen herhangi bir adım atılmamıştır.