Bir Akyazı klasiği!

Trabzonspor bu sezon deplasmanda sıkıntılı maçlar çıkarsa da, evinde kaybetmeme alışkanlığını sürdürüyor. Bordo-Mavililer dün de İstanbulspor’u net bir skorla yıktı, kazanma serisini üst üste 4 karşılaşmaya çıkardı. Dünya Kupası arası sonrası Fenerbahçe , Giresunspor ve Başakşehir’i gol yemeden deviren Karadeniz ekibi, İstanbulspor’u da farklı geçti. Son olarak 8 Mart 2021’de Alanyaspor ’a Akyazı’da kaybeden Trabzonspor, sonrasında çıktığı 35 lig maçının 23’ünü kazandı, 12’sinde berabere kaldı. Bordo-Mavililer, tam 686 gündür Akyazı’da rakiplerine geçit vermiyor.

30 bin taraftar…

Bordo-Mavili takımı taraftarı yalnız bırakmazken, dün akşam tribünlerde yaklaşık 30 bin kişi vardı. Maç öncesi satışa çıkan tüm biletler tükenirken, 8 bin civarında kombine sahibinin ise İstanbulspor karşılaşmasına gelmediği belirtildi. Fırtına, önündeki 5 lig maçının 3’üne yine Akyazı’da çıkacak.