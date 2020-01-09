Bir Amerikan Rüyasının Çöküşü: Judy

Sinema yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, Hollywood’un sansasyonel yıldızı, aktris-şarkıcı Judy Garland’ın ruhsal bunalımlar, intihar girişimleri, acılarla dolu yaşamının son dönemine odaklanan Judy filminin kamera arkasını, ünlü oyuncunun sinema ve sahne sektörü tarafından nasıl istismar edilip güçsüz bırakıldığını Amerika’nın ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için yazdı.

77. Altın Küre Ödülleri’nde Drama Dalında En iyi Kadın Oyuncu Ödülü‘nü kazanan Oscar Ödüllü oyuncu Renée Zellweger’in Judy filmi vizyondaki yerini aldı. Judy, 1939 yapımı Oz Büyücüsü (The Wizard of Oz) filminin Dorothy’si olan efsanevi Hollywood oyuncusu Judy Garland‘ın kariyerindeki iniş ve çıkışları merkezine alan bir yapım. 1930 ve 1940’ların Hollywood’unda yetiştirilen yıldızların ne kadar yıpratıcı bir sürece katlanmak zorunda kaldıklarını gösteriyor. Gördüğü psikolojik baskının yanı sıra, küçük yaşta atıldığı film sektöründe Judy Garland’a, gündüzleri enerjik olsun diye amfetamin, kilo almasın diye ayrıca haplar ve geceleri rahat uyusun diye uyku ilaçları veriliyordu. Bu da onu genç yaşta uyuşturucu bağımlısı haline getirdi.

YÜKSELİŞ, ALÇALIŞ, BİTİK VE YİTİK BİR KADIN

Judy Garland’ın, geçmişinde şöhret uğruna ödediği bu ağır bedelin Oz Büyücüsü filminden tam 30 yıl sonra yetişkinlik döneminde halen sıkıntısını çektiğini görüyoruz. Erken yaştaki (47) ölümüne rağmen 3 çocuk sahibi olmuş ve 5 evlilik geçirmiş. Hayatının ikinci baharında Amerika’dan İngiltere’ye geçen Judy, burada sahnelere atılarak şarkıcılık kariyerine odaklanıyor. Film süresince çocuklarını da yanına alıp mutlu bir yaşam sürme hayaliyle yaşayan Garland’ın, geçmişinden gelen bozuk yaşam tarzının peşini bırakmadığını görüyoruz.

KAMERA ARKASI

– Judy Garland’ın öldüğü yıl olan 1969’da, Renée Zellweger ABD, Teksas’ta doğdu.

– Filmin makyaj sanatçısı Jeremy Woodhead, Judy Garland’ın profiline benzemesi için Renée Zellweger’in burnunu protezle uzatmak zorunda kaldı. Ayrıca kontakt lensler ve Judy Garland’ın ikonik saç modeline benzeyen peruk kullanıldı.

– Judy filmi, Peter Quilter’in ‘End of The Rainbow’ adlı müzikal dramasından uyarlandı.

DRAM YÜKLÜ BİR YAŞAM

Yönetmen koltuğunda Rupert Goold‘un oturduğu filmin senaristi Tom Edge. Oyuncuları arasında; Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell ve Michael Gambon var. Film Judy Garland’ın zorlu hayatını ve 1930-1940’lı yıllarda Hollywood’ta gördüğü aşırı sert muameleyi ele alıyor. Müzikleriyle izleyiciyi etkisi altına alan yapımda Oscar Ödüllü Renée Zellweger, neredeyse filmi tek başına alıp götürüyor. Öyle ki; zamanın nasıl akıp geçtiğini anlamıyorsunuz. Biyografi filmlerini seviyorsanız Judy filmi tam size göre.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY