Bir anda düğünün ortasında belirdi, davetliler çığlık attı

Gaziantep’te bir düğün salonunda meydana gelen olay, davetlileri hem şaşırttı hem de korkuttu.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

İddiaya göre, salonda düğün yapılırken üst katındaki atölyede çalışan bir işçi alçıpan tavana bastı. İşçinin ağırlığına dayanamayan alçıpan tavan kırıldı.

HAVADA ASILI KALDI

Kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere olan işçi ise bir süre tutunmaya çalışınca havada asılı kaldı. İşçi, daha fazla dayanamayarak düğün alanının ortasına düştü.

KAMERAYA YANSIDI

O esnada düğünde eğlenen vatandaşları şoke eden anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere ve güçlükle tutunan işçinin çırpınma anları yer aldı. İşçinin düştüğü anlarda salondakilerin çığlık atması da görüntülere yansıdı. İHA

İlginizi Çekebilir Sokak düğününde polise yumruk