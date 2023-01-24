Bir askeri şehit eden ve bir çocuğu öldüren teröristler tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2’si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

8 YAŞINDAKİ KIZ ROKETLİ SALDIRIDA ÖLMÜŞTÜ

Tutuklanan zanlılardan 2’sinin, 6 Nisan 2016’da Bismil’de görev yapan jandarma uzman çavuşu istirahatli gününde ekmek almaya çıktığı esnada şehit eden teröristler, bir kadının da 27 Eylül 2015’te aynı ilçenin Dumlupınar Mahallesi’nde 8 yaşındaki kız çocuğu E.Ş’nin evine atılan roket sonucu hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlenmişti.

Diğer 9 zanlı da Bismil’de 2014 ve 2017 yılları arasında terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık ettikleri, örgüt adına zorla para topladıkları ve masum vatandaşları kaçırdıkları suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, Glock marka tabanca, 14 fişek, hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti. (AA)