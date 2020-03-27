Bir Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma yasağı ilan etti

Çin’in orta kesimlerindeki Wuhan şehrinde başlayan ve çok kısa bir sürede dünyaya yayılan corona virüsü salgını Avrupa’ya diz çöktürdü.

Virüsün önce İtalya olmak üzere Fransa, İngiltere ve Almanya’da hızla yayılmasının ardından ülkeler birer birer sokağa çıkma yasağı ilan etmeye başladı.

Son olarak ise ada ülkesi İrlanda sokağa çıkma yasağı ilan etti. Başbakan Leo Varadkar akşam üzere yaptığı açıklamada ülkedeki salgının yayılmasını engellemek için sokağa çıkmayı sınırlandırdıklarını ilan etti.

İrlanda’da şu ana kadar 2 bin 121 vaka ve 22 can kaybı bulunuyor.